

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut y diputado provincial, Gustavo Fita, mencionó a José Glinski, Juan Pablo Luque, Dante Bowen, además de Arbeleche y Burgoa, como dirigentes que aparecen en el escenario de posibles precandidaturas. Aseguró que buscarán alcanzar una lista de unidad, aunque no descartó una interna y sostuvo que las decisiones deberán priorizar el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones personales.

El titular del PJ cuestionó la decisión del gobernador Torres de adelantar las elecciones en Chubut, en una entrevista con Radio del Mar y allí sostuvo que el justicialismo deberá acelerar las conversaciones internas para definir su estrategia electoral.

En ese marco, mencionó a cinco dirigentes que forman parte de las conversaciones por las posibles candidaturas: José Glinski, Juan Pablo Luque, Dante Bowen, Nicanor Arbeleche y Omar Burgoa. Según explicó, desde la conducción partidaria mantienen abiertas las puertas para que todos los sectores puedan expresar sus aspiraciones y participar de la discusión.

“Queremos volver a darle felicidad al pueblo chubutense, en cada una de las localidades de Chubut, pero también aportar al armado nacional”, expresó.

Uno de los principales objetivos de la conducción partidaria es alcanzar una lista de unidad que evite una interna. Sin embargo, Fita aclaró que no se trata de una decisión que pueda tomar de manera individual, sino que deberá surgir de un acuerdo entre los distintos sectores y los órganos partidarios.