El diputado nacional José Glinski sostuvo que existen tres escenarios posibles: unidad, internas o fragmentación. “Unidad no es una lista única. Si forzás una lista única, probablemente tiendas a expulsar alternativas. Entonces, la lista única te puede provocar fragmentación y las internas te pueden provocar unidad”, explicó.

El diputado propuso que, en caso de no alcanzarse un consenso, la competencia interna se limite a la candidatura a gobernador y se conformen listas de unidad para diputados provinciales y en los municipios.

“Preferiría que no haya internas. Si tenemos que discutir gobernador, discutamos solamente gobernador. Discutamos quién va a encabezar la fórmula para ganarle a Torres”, señaló.

Glinski también destacó el rol de la conducción provincial del Partido Justicialista en la búsqueda de acuerdos y el fortalecimiento institucional del partido. “Creo que la presidencia del Partido Justicialista está haciendo todo lo posible para resolver esto de la mejor manera”, afirmó, y valoró la convocatoria al resto de las fuerzas políticas que podrían integrar el frente electoral.

Respecto de Juan Pablo Luque y Dante Bowen, sostuvo que ambos son dirigentes valiosos y necesarios para el proceso electoral. Asimismo, reafirmó su voluntad de competir por la gobernación y su compromiso con la búsqueda de unidad. “Yo me anoto porque tengo un programa, porque tengo ganas, porque estoy dispuesto a hacer los esfuerzos hasta el último momento para lograr la unidad”, expresó.

Asimismo, Glinski cuestionó el endeudamiento provincial, las concesiones petroleras, los contratos pesqueros y el destino de la energía de Futaleufú. También criticó el acompañamiento de Torres a las políticas del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, recuperó los planteos de su documento Chubut tiene con qué: cómo ganarle a Nacho Torres y para qué gobernar Chubut, e insistió en la necesidad de priorizar la discusión programática por sobre las aspiraciones personales. “Es más importante que estemos discutiendo los temas que son relevantes para nuestra gente a que discutamos nuestras candidaturas”, sostuvo.

Finalmente, manifestó su confianza en que el peronismo pueda resolver sus diferencias y afirmó: “Vamos a ganarle a Torres con internas o sin internas”.