Un colectivo de la empresa 28 de Julio – Mar y Valle se incendió por completo durante la madrugada, cuando circulaba por la ruta en dirección a la zona de El Molle. A bordo viajaban alrededor de 35 pasajeros, además de los choferes, quienes lograron salir del vehículo y resultaron ilesos.

Sonia Rancho, gerenta de la empresa, confirmó que el siniestro ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana. El micro había partido desde Esquel a las 22 del día anterior y, por causas que todavía no fueron establecidas, comenzó a prenderse fuego durante el trayecto. Las pérdidas materiales fueron totales.

«Lo importante es que están todos bien. Tanto los pasajeros como los choferes están bien», señaló Rancho, quien explicó que todavía no cuentan con precisiones sobre el origen del incendio, ya que esperan el regreso de los conductores para conocer en detalle lo sucedido.

En tanto, los pasajeros comenzaron a ser trasladados en otra unidad que salió desde Esquel y cuya llegada estaba prevista para alrededor del mediodía.

Fuente: Jornada