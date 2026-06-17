Escapó de una comisaría de Trelew, dejó esposado al guardia y fue recapturado

Un detenido alojado en la Comisaría Tercera de Trelew, intentó darse a la fuga, pero fue recapturado luego de una persecución a pie en el interior del barrio Constitución. Golpeó a celador, intentó apuñalarlo y lo esposó para huir.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras efectivos se encontraban realizando tareas habituales de servicio dentro de la dependencia. En esas circunstancias, observaron a un sujeto correr desde el sector de celdas y pasar frente a la oficina de guardia, al tiempo que se escuchó la alerta del celador que gritaba: “se escapó”.

De inmediato, personal policial inició una persecución a pie por calle Los Alerces en dirección al barrio Constitución. Durante la huida, el prófugo se descartó de un elemento que llevaba consigo. Finalmente, los efectivos lograron darle alcance en el sector “F” de “Las mil” y fue reducido.

Tras su captura, el detenido fue trasladado nuevamente a la dependencia policial, donde quedó alojado en una celda del pabellón de calabozos junto al resto de la población detenida.

La investigación también determinó que otro interno, identificado como H. L., quien se encontraba momentáneamente alojado en la sala de abogados debido a inconvenientes con otros detenidos, habría participado en las acciones que facilitaron la fuga de T.S., colaborando en la agresión al celador para posibilitar el escape.