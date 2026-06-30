En Venezuela, las víctimas fatales ya ascienden a 1719

Cinco días después de los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela, el balance de víctimas continúa aumentando mientras prosiguen las labores de rescate. La ONU coordina la respuesta humanitaria y advierte que la emergencia apenas comienza y la recuperación llevará tiempo.

Las autoridades venezolanas reportaron que el número de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio ha ascendido a 1719 personas. El número de heridos alcanza los 5034.

En una rueda de prensa previa este lunes, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla subrayó que siete personas fueron rescatadas con vida el domingo, mientras continúan las búsquedas entre los escombros. Hay unas 12.000 personas desplazadas.

Mientras las familias siguen esperando noticias de sus seres queridos, Rampolla indicó que aún no existe una cifra confirmada de desaparecidos.

El coordinador informó que la ONU y las autoridades venezolanas acordaron adquirir 10.000 bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos continúe aumentando.

Aunque un total de siete estados se han visto afectados, el mayor número de víctimas se concentra en el estado La Guaira y el Distrito Capital de Caracas. Unas 2500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas colapsaron completamente.

La respuesta sigue desarrollándose en un entorno de riesgo. Desde los dos terremotos se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5,2 en la madrugada del lunes, mientras una onda tropical amenaza con llevar fuertes lluvias a las zonas afectadas. “Seguimos operando en un entorno de alto riesgo”, afirmó Rampolla.

La respuesta de la ONU en cifras

La ONU liberó 15 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

También ha establecido tres centros de atención en La Guaira para las familias que perdieron sus hogares

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) coordina la movilización de 27 países y más de 40 equipos de búsqueda y rescate

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) dispone de más de 3000 toneladas métricas de alimentos almacenadas en el país, suficiente para alimentar a unas 10.000 familias durante dos meses

El Fondo para la Infancia (UNICEF) ha movilizado personal adicional y suministros para llegar a unas 650.000 personas, incluidos 234.000 niños. Para permitir una actuación inmediata, ha destinado 1,5 millones de dólares de sus recursos internos y un millón de dólares del Fondo Temático Humanitario Mundial

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara la distribución de sus suministros en las zonas de mayor necesidad



Rescatistas de más de 27 países

El coordinador humanitario reportó que 27 países han movilizado más de 40 equipos de búsqueda y rescate. Esto representa a más de 2000 rescatistas sobre el terreno y más de 160 perros.

“Junto con las operaciones de búsqueda y rescate, nos estamos concentrando, junto con el Gobierno, en proporcionar atención sanitaria de emergencia, refugio, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, apoyo logístico para garantizar no solo el almacenamiento, sino también la distribución de todos los suministros que están llegando al país, así como protección”, apuntó Rampolla, añadiendo a que la organización está trabajando en un nuevo llamamiento de emergencia que anexarán a su plan humanitario actual.

Aunque las operaciones de búsqueda y rescate suelen concentrarse en las primeras 72 horas, los equipos han decidido prolongarlas porque aún reciben indicios de personas atrapadas y siguen localizando sobrevivientes.



Se prepara una ampliación de la asistencia alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también está reforzando su respuesta sobre el terreno con apoyo logístico y asistencia alimentaria, ante el riesgo de que los terremotos agraven el hambre en un país que ya afrontaba múltiples necesidades humanitarias.

“La destrucción está por todas partes”, afirmó la directora del PMA en Venezuela, Stephanie Hochstetter, desde La Guaira. “Muchas personas han perdido la vida. Hay miles de heridos y cientos de edificios destruidos o gravemente dañados. La población va a necesitar alimentos”, advirtió.

El organismo señaló que está preparando la ampliación de sus operaciones y cuenta con capacidad para incrementar tanto la distribución de alimentos como el apoyo logístico en función de las necesidades que se identifiquen en los próximos días.

Actualmente, el PMA dispone de más de 3000 toneladas métricas de alimentos almacenadas en el país, suficientes para alimentar a más de 10.000 familias durante dos meses. Al mismo tiempo, trabaja para movilizar suministros adicionales y definir las prioridades de la respuesta en los estados afectados, en coordinación con el Gobierno, las agencias de la ONU y los demás socios humanitarios.

La emergencia que empieza después del rescate

Mientras tanto, la ONU prepara tres centros de atención en La Guaira para las familias que perdieron sus hogares. Allí se prevé ofrecer atención médica, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial.

En una entrevista con Noticias ONU, la responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el país, Vanessa May, explicó que muchas personas han perdido toda sensación de estabilidad.

“Pasar de tener una casa, de tener un hogar, a estar en un refugio o en un alojamiento temporal no va a ser fácil”, señaló.

May destacó que el acompañamiento emocional será tan necesario como la comida, el agua o la atención sanitaria. “Hay personas que necesitan un abrazo”, dijo, al describir a familias que esperan noticias de sus seres queridos y a otras que ya saben que permanecen bajo los escombros.

Cuando terminen las búsquedas, la ONU y sus socios realizarán evaluaciones rápidas para precisar las necesidades, incluidas las de personas mayores y con discapacidad. La siguiente etapa incluirá la remoción de escombros y la recuperación temprana, con atención a los daños en escuelas y hospitales.

May indicó que la reconstrucción exigirá trabajar con las autoridades para determinar dónde podrán vivir las familias desplazadas y realizar estudios de suelo antes de cualquier reubicación. “Esto va a tomar tiempo”, subrayó.

Arquitectura humanitaria desde 2019

La responsable de OCHA en el país apuntó que la ONU pudo reaccionar rápidamente gracias a la arquitectura humanitaria establecida desde 2019 para atender la crisis venezolana.

Esa red reúne a agencias de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, la Cruz Roja y otros actores humanitarios, y permitió adaptar de inmediato los mecanismos de coordinación a la nueva emergencia.

Uno de los principales retos ha sido identificar con precisión las necesidades más urgentes. Para ello, los equipos humanitarios están recopilando información en áreas como salud, seguridad alimentaria, nutrición, protección, agua y saneamiento, con el objetivo de elaborar una evaluación más detallada de los daños.

Uno de los principales desafíos, señaló, ha sido ordenar la enorme ola de solidaridad ciudadana. Muchas personas y organizaciones han acudido espontáneamente a las zonas afectadas con donaciones de ropa, agua y otros bienes, lo que en algunos casos ha saturado los puntos de recepción. Por ello, OCHA trabaja con las autoridades para canalizar la ayuda a través de mecanismos coordinados.

“Que esa solidaridad no pare”, concluyó May, al pedir que la atención sobre Venezuela se mantenga más allá de las primeras semanas de la tragedia.