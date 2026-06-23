El triunfo argentino reactivó la demanda turística mundialista

La primera victoria de la Selección Argentina en el Mundial volvió a reflejarse en el mercado turístico, apenas finalizado el encuentro, las agencias registraron un nuevo incremento en las consultas para viajar a Estados Unidos y acompañar al equipo durante las próximas instancias del torneo.

Según datos de CVC Corp Argentina, el resultado positivo generó un renovado interés entre los hinchas que buscan organizar su viaje para las etapas decisivas de la competencia. La compañía informó además que comercializó la totalidad de los paquetes que había puesto a disposición para la fase de grupos y para los 16avos de final, un desempeño que confirma el atractivo que despiertan los viajes vinculados a grandes eventos deportivos.

Uno de los destinos que más concentró la atención de los viajeros fue Miami; la ciudad aparece como una de las principales opciones para la Selección en caso de finalizar en el primer puesto de su grupo, por lo que las búsquedas de vuelos para viajar entre fines de junio y principios de julio aumentaron un 15% respecto de la semana anterior. El interés también se trasladó a las consultas por entradas para el partido que se disputará en el Hard Rock Stadium.

El fenómeno no se limitó a Florida

Dallas también registró un importante crecimiento en la demanda, con un aumento del 50% en las búsquedas de vuelos respecto de la semana previa. El comportamiento refleja el interés de los aficionados por seguir al equipo durante la fase de grupos y anticiparse a posibles movimientos entre distintas sedes del torneo.

Desde la compañía explicaron que la comercialización de los paquetes para los 16avos de final se realizó bajo la modalidad “Follow Your Team”, una propuesta diseñada para permitir que los pasajeros aseguren con anticipación su alojamiento sin necesidad de conocer todavía el destino definitivo de la Selección.

A través de este esquema, los viajeros cuentan con hospedaje garantizado en Miami si Argentina finaliza primera en su grupo, o en Los Ángeles en caso de clasificar en la segunda posición. Una vez confirmada la ubicación del encuentro, sólo deberán gestionar el traslado aéreo hacia la ciudad correspondiente.

Para la instancia siguiente, prevista en Atlanta, la estrategia fue diferente. En este caso no se realizó un bloqueo previo de alojamiento, sino que se trabajó sobre un cupo de entradas oficiales que también logró comercializar por completo.

“Estamos muy conformes con el resultado obtenido. Logramos completar la totalidad de las plazas que pusimos a disposición del mercado y consolidar un hito para nuestra vertical de experiencias en deporte”, señaló Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina.

El ejecutivo destacó además que una parte importante de los pasajeros optó por contratar paquetes integrales que incluyen vuelos, alojamiento, entradas, traslados y asistencia durante toda la experiencia. Según explicó, este tipo de propuestas adquiere mayor relevancia en eventos internacionales de gran escala, donde la logística y la coordinación entre sedes suelen representar uno de los principales desafíos para los viajeros.

En cuanto al perfil de compra, la empresa indicó que la mayoría de los clientes eligió programas para asistir a dos partidos. El ticket promedio se ubicó cerca de los USD 9.500 y aproximadamente el 70% de las operaciones se abonó en dólares mediante transferencia bancaria. El resto se concretó principalmente en pesos utilizando tarjetas de crédito.

Con la expectativa puesta en el desempeño de la Selección durante las próximas semanas, el sector turístico seguirá de cerca la evolución de la demanda. Las agencias especializadas en turismo deportivo anticipan que una eventual clasificación a las etapas finales podría generar nuevos movimientos comerciales y sostener el interés de los argentinos por viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo.

Promoción de Aerolíneas

Por su parte, la empresa Aerolíneas Argentinas lanzó una tarifa promocional de 500 dólares para el tramo de ida en los vuelos especiales con destino a Dallas programados para los días 25 y 26 de junio, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas operaciones forman parte de la programación especial de la compañía para acompañar a los hinchas argentinos que viajan a Estados Unidos durante la máxima cita del fútbol mundial, habiéndose ya operado tres vuelos: dos a Kansas y uno a Dallas.

Los vuelos especiales se complementan con la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami, brindando a los pasajeros distintas alternativas de conexión hacia las sedes del Mundial.

Cabe mencionar que recientemente Aerolíneas presentó el #ElAviónMásArgentinodelMundo, una intervención especial en uno de sus Airbus 330 inspirada en la Selección Argentina de Fútbol. El diseño incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola de la aeronave, además de la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional.