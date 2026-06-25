Cerraron el aeropuerto de Caracas por el terremoto

Por el terremoto doble en Venezuela que ha producido decenas de víctimas mortales y centenares de heridos, en caracas han cerrado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Desde Iberia han señalado que «la operativa está cancelada y estamos evaluando qué sucederá en los próximos días». Por su parte, desde Air Europa han confirmado que se cancela el vuelo previsto para este jueves a las 16:20 horas en la ruta Madrid-Caracas y han precisado que están «valorando la situación». Finalmente, Plus Ultra mantiene una reunión de su cúpula directiva que se está extendiendo durante toda la mañana y no ha trascendido más información.

Tragedia en Venezuela

Con los datos disponibles, el terremoto que sacudió Venezuela en la tarde local del 24 de junio —madrugada del 25 en España— se produjo como una secuencia de dos fuertes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 según el USGS. El epicentro se situó en el norte del país, cerca de Morón/Yumare, y el movimiento se sintió con fuerza en Caracas y varios estados vecinos. El balance oficial seguía siendo provisional, con al menos 32 fallecidos y 700 heridos.

Graves daños estructurales en el aeropuerto

La principal afectación aeroportuaria se concentra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, puerta de entrada aérea a Caracas y al país. Las autoridades confirmaron graves daños en su infraestructura, lo que obligó al cierre de la terminal y a la cancelación de los vuelos. Las imágenes difundidas muestran caída de partes del techo, apagones y evacuaciones de pasajeros, mientras continúan las inspecciones estructurales para determinar el alcance real de los daños.

Además de la terminal, se reportaron daños en puentes peatonales del estacionamiento, afectaciones en la autopista que conecta Maiquetía con Caracas y destrozos en mostradores de Conviasa, lo que complica la recuperación operativa del aeropuerto. En un país con cortes eléctricos, fallos de agua y telecomunicaciones intermitentes tras el sismo, la prioridad inmediata será verificar pistas, edificios, sistemas de seguridad, energía y accesos antes de reanudar operaciones comerciales.