Diputados de la Coalición Cívica denunciaron a Adorni por “falsedad ideológica”

Los diputados del bloque de la Coalición Cívica denunciaron a Manuel Adorni por «falsedad ideológica», en una presentación realizada ante la justicia contra el jefe de Gabinete, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras la presentación de su esperada -y reclamada- declaración jurada y las explicaciones que dio sobre su patrimonio.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade pidieron que se investigue al funcionario «como autor penalmente responsable por la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025», conforme al artículo 293 del Código Penal, con el agravante sobre «falsedad en el informe escrito de gestión», presentado ante el Congreso.

Además de reclamar que, en caso de comprobarse, se lo condene «a la pena prevista», con el agravante correspondiente, los legisladores solicitaron que sea también «con expresa inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos».

«Adorni, luego de varias solicitudes públicas, incluso de la propia senadora de LLA, Patricia Bullrich, cumple formalmente con la presentación de su Declaración Jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y varias ‘rectificatorias’ de sus anteriores», señalaron en el escrito.

Al hacer alusión a la entrevista del ministro coordinador en LN+, apuntaron que allí «admitió ‘que mantuvo activos fuera del circuito formal y que no los había incluido en sus DD. JJ. patrimoniales de los periodos 2023 y 2024’. Se refirió a activos en criptomonedas que ya poseía al ingresar a la función pública. Que no había denunciado una herencia familiar de ‘dinero efectivo que encontró en el domicilio de su padre, al fallecimiento'» y que «al ser interrogado sobre las omisiones y ocultamiento de estos datos en las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, argumentó con alarmante naturalidad, ‘error involuntario'».

«Justificó la minimización de su accionar, a través de la presentación de declaraciones juradas rectificativas, lo que, según su peculiar interpretación, es demostrativa de su voluntad de transparentar el patrimonio», cuestionaron.

Fuente: Parlamentario