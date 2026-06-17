Buscan cómo fiscalizar los alojamientos informales

Desde el gobierno Provincial señalaron que el crecimiento global de las plataformas digitales de hospedaje transformó por completo la dinámica del sector. En este contexto, luego de la apertura oficial de la temporada de invierno, el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, se refirió a la situación de los alojamientos informales en la provincia.

El funcionario reconoció que las consultas y preocupaciones sobre los establecimientos que no se encuentran debidamente registrados son recurrentes, y que este fenómeno se incrementó de manera notable a raíz del fuerte posicionamiento de aplicaciones como Airbnb a nivel local y regional.

Ante esta realidad, aseguró que la cartera de turismo provincial reforzó las tareas de control y concientización y que se está desarrollando una agenda intensa para abordar la problemática de forma directa.

Sin multas

“Hay un gran trabajo de territorio que hacemos, en donde tratamos de convencer sobre la importancia de que estén dentro de la legalidad”, afirmó el Ministro. El objetivo principal de estas fiscalizaciones no es punitivo, sino que busca incorporar a los prestadores informales al sistema oficial. De este modo, se busca garantizar la seguridad de los visitantes, nivelar la competencia comercial y mejorar los estándares de calidad del destino.

El titular de la cartera turística enfatizó que la aparición de nuevas tecnologías es una tendencia global irreversible. Por lo tanto, las normativas y las estrategias de gestión pública deben actualizarse de manera constante para no quedar obsoletas.

“También tiene que ver con las nuevas aplicaciones que van apareciendo. No nos podemos quedar en el año 85 y hay que entender que esto que pasa acá, está pasando en todo el mundo”, remarcó Lapenna, apelando a la necesidad de modernizar los criterios de fiscalización.

Finalmente, el Ministro destacó que para abordar este escenario complejo se mantiene una fuerte presencia institucional en las distintas localidades de la provincia. Todo el equipo del Ministerio se encuentra realizando recorridos continuos para acompañar a los prestadores en el proceso de regularización y asegurar un desarrollo turístico equitativo en todo Chubut.