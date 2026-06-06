Bullrich ya no representa al PRO según Lombardi



Acrecentando las grietas internas, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, afirmó que Patricia Bullrich ya no forma parte del PRO y sostuvo que su incorporación al espacio libertario responde a una decisión política personal.

“Tengo un gran respeto por Patricia, pero hoy no integra más el PRO. Ella decidió afiliarse a otro partido. Nosotros estamos concentrados en nuestra construcción política”, sostuvo Lombardi.

El funcionario participó junto a Mauricio Macri de una serie de actividades en Santa Fe y Entre Ríos, donde el expresidente presentó su propuesta de cara a la nueva etapa política del partido. En ese marco, Lombardi destacó la vigencia del PRO como una fuerza con cuadros técnicos y experiencia de gestión.

Lombardi sostuvo además que la dirigencia debe enfocarse en el futuro y no en las disputas personales. “La Argentina está demasiado en llagas como para profundizar las peleas de los políticos”, expresó.