ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los imputados de la Armada

La fiscalía pidió penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del ARA San Juan y concluyó que la tragedia que causó la muerte de sus 44 tripulantes era predecible a partir de las “condiciones deficientes” en que navegaba el submarino. “El hecho hubiera podido evitarse”, expresaron durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, durante el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los acusados conocían las deficiencias operativas de la embarcación y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio.

“El resultado era predecible”, fue una de las frases centrales de la acusación con la que la fiscalía buscó demostrar que la pérdida del submarino no respondió a un hecho inesperado sino a una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando naval.