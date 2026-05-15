Una ley sin reglamentar conspira contra la salud mental de pacientes oncológicos

Tras cuatro años de haber sido sancionada, la Ley de Oncoestética en Chubut sigue sin ser reglamentada, lo que impide que la norme se aplique y cumpla con el objetivo para el cual fue gestada. Se trata de Ley I N° 732, que crea el Programa de Recuperación Oncoestética, sancionada en 2022, pero sigue sin reglamentar, imposibilitando que los pacientes oncológicos accedan a prestaciones que no solo mejoran su estética, sino también su salud mental y emocional.

Leila Nichols fue una de las impulsoras de la Ley junto a profesionales de la Salud, incluso especialistas en oncología, y cuatro años después de sancionada la normativa, lamenta que quienes tienen la responsabilidad de reglamentarla, no comprendan el espíritu de la Ley, ni su valor. Nichols, es Máster en Estética Oncológica y Paliativa, Podóloga Clínica especialista en Oncología y Diabetes; y participó desde el inicio del proyecto para lograr el apoyo legislativo en Chubut. Actualmente reside en Neuquén, pero viaja permanentemente para dictar capacitaciones, y afirma que en la provincia, “hay muchas personas capacitadas para brindar las prestaciones que prevé la legislación”.

“Hace dos años había comenzado con la reglamentación, y yo colaboré desde el aspecto de la estética oncológica y paliativa”, dijo Nichols en diálogo con El Diario, al tiempo que lamentó que los cambios que procedieron después en el área de Salud, dejaran sin efecto no solo la reglamentación de la Ley 732, sino también un programa que estaba orientado a esos servicios.

“Esta ley comenzó con un programa que iniciamos en la ciudad de Esquel”, explicó Leila Nichols, al remarcar la participación de profesionales de Salud especialistas en Oncología. Se trata de “un trabajo que se realiza con los pacientes oncológicos en conjunto con los médicos”, para lograr objetivos tales como restaurar la piel, lograr una recuperación temprana del cabello que pierden en los tratamientos, mejorar la salud de las uñas. Todos esos procedimientos contribuyen a que “la imagen de la persona mejore, y así su calidad de vida. Su estado emocional”, explicó la profesional

Los pacientes oncológicos se encuentran en situación de vulnerabilidad, y por ello resulta importante brindarles tratamiento médico, sino un servicio de salud integral.

No son pocos los reclamos por la falta de reglamentación de Ley I N° 732 de Oncoestética, y cada día se alzan nuevas voces pidiendo a las autoridades de Chubut que procedan en consecuencia.