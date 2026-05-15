Estudiantes argentinos diseñan un cohete supersónico



El equipo ITBA Rocketry Team, conformado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) diseñaron un cohete supersónico, participará por tercer año consecutivo en la International Rocket Engineering Competition (IREC). El evento, una de las competencias universitarias de cohetería más prestigiosas a nivel global, se llevará a cabo del 15 al 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

El desafío: Proyecto “Aconcagua”

Para esta edición, el equipo desarrolló el cohete supersónico “Aconcagua”, con el cual competirá en la categoría 30k COTS. El objetivo es alcanzar una altitud de 30.000 pies (aproximadamente 10 kilómetros), lo que representa un salto técnico significativo al triplicar la altura de sus participaciones anteriores.

Hitos técnicos y objetivos 2025-2026

El proyecto busca marcar un precedente histórico para la ingeniería aeroespacial universitaria argentina:

– Velocidad Supersónica: El equipo planea superar por primera vez la barrera del sonido con una velocidad estimada de Mach 2.

– Apogeo de 10 km: Consolidar un vuelo estable hasta los 10.000 metros de altura.

– Desarrollo Multidisciplinario: Más de 60 estudiantes trabajan en áreas como aeroestructuras, aviónica, materiales compuestos y simulación FEM.

Trayectoria y excelencia en diseño

Desde su nacimiento en 2022, el ITBA Rocketry Team ha escalado posiciones en el ámbito internacional. En la edición 2024, el equipo logró ubicarse entre los 20 mejores del mundo en Diseño y Construcción, finalizando en el puesto 42° de su categoría sobre un total de 143 participantes.

Bajo la guía del Departamento de Ambiente y Movilidad del ITBA, este proyecto busca posicionar a la Argentina en la vanguardia de la innovación y el desarrollo científico aplicado dentro de la industria aeroespacial.