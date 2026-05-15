Caputo anunció la adjudicación de concesiones viales clave
El Gobierno anunció la adjudicación de concesiones viales clave, pero aún no precisó las empresas ganadoras.
“Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226”, informó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El jefe del Palacio de Hacienda precisó: “Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.
Aún no se informaron las empresas ganadoras.