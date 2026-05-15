Sinner se metió en las semifinales del Masters de Roma y consiguió un récord histórico



El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se impuso este jueves en sets corridos ante el ruso Andrey Rublev (12°) para meterse en las semifinales del Masters de Roma y consiguió un récord histórico.

Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-2 y 6-4, luego de una hora y media de juego, para mantener el sueño en el único título de Masters 1000 que le queda por ganar.

Gracias a este triunfo, el italiano no solo avanzó a las semifinales, sino que también se convirtió en el primer jugador en ganar 32 partidos consecutivos en torneos de Masters 1000 y dejó en el camino los 31 del serbio Novak Djokovic en 2011.

Además, el ruso Daniil Medvedev (7°) se impuso en tres sets al español Martín Landaluce y enfrentará al imparable italiano en la semifinal del torneo italiano.

La seguidilla de Sinner comenzó a finales del año pasado, cuando ganó el Masters de París, y continuó en este 2026 con sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además de los partidos que ganó estos días en la capital italiana.

Lo más increíble de este récord es que, durante los 32 partidos, el italiano solo perdió dos sets. Uno de ellos fue el checo Tomas Machac en Montecarlo y el otro el francés Benjamin Bonzi en Madrid.

De esta manera, el número 1 del mundo afianza su liderazgo en el tenis, aprovechando al mismo tiempo la ausencia del español Carlos Alcaraz durante estas semanas, ya que tiene una lesión en la muñeca que incluso le hará perderse Roland Garros, que es el segundo Gran Slam de la temporada.

Por su lado, Daniil Medvedev derrotó al español Martín Landaluce tras jugar tres sets y avanzó a la semifinal.

El ruso de 30 años, que supo ocupar el primer lugar del ranking ATP algunas temporadas atrás, comenzó en desventaja por 6-1, aunque pudo remontar en los parciales siguientes ante el prometedor tenista español, que alcanzó el puesto 62° del listado mundial en vivo, a los 20 años.

Entre los sets siguientes, Medvedev consiguió cinco quiebres para sentenciar la victoria por 1-6, 6-4 y 7-5, luego de casi dos horas y media de juego en un partido que terminó con un saludo afectuoso en la red, en el que el ruso destacó lo batallador que fue su rival, quien a su vez le deseó suerte para lo que queda del torneo.

Las semifinales del Masters 1000 de Roma se disputarán el viernes 15 de mayo, con Luciano Darderi (18°) – Casper Ruud (23°) en el primer turno, a las 10:30 (horario argentino) y el mencionado enfrentamiento entre el italiano y el ruso programado para las 14:00.

Los 32 partidos seguidos que ganó Sinner y que son récord en Masters 1000