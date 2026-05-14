Chubut aplicaría beneficio fiscal para la construcción

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de alivio fiscal e incentivo para la construcción de viviendas, medida que, una vez implementada, tendrá vigencia hasta mediados del próximo año.

El acto tuvo lugar en la Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente de la Cámara de la Construcción de Chubut, Juan Cruz Villegas; el secretario general de la UOCRA, Javier Moya; el secretario general de la UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; diputados provinciales; integrantes del gabinete provincial; representantes gremiales, de cámaras empresarias, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chubut y de empresas constructoras.

La iniciativa consiste en la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; instalaciones de gas, agua, sanitarios y climatización con sus respectivos dispositivos conexos; instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística; y terminación y revestimiento de paredes y pisos.

Además, la propuesta contempla exenciones de hasta el cien por ciento en el Impuesto de Sellos, según la cantidad de empleados y magnitud de la inversión.

Producción, desarrollo y empleo

Torres explicó que “a partir de una serie de reuniones con la Cámara de la Construcción, trabajadores del sector y nuestro Gabinete, entendemos que en un contexto de recesión nacional es necesario establecer herramientas concretas para dinamizar la economía”, y aseguró que “promover sectores estratégicos como el turismo y la construcción implica un esfuerzo fiscal, pero creemos que la mejor manera de hacerlo es generando condiciones más competitivas para quienes invierten y generan empleo”.

“En pocos días vamos a presentar un plan de obras estratégicas de infraestructura para toda la provincia. Se trata de obra pública necesaria que nos va a permitir dinamizar la economía y generar trabajo”, señaló el titular del Ejecutivo, remarcando además que “en paralelo, podemos demostrar que hay proyectos que tienen un impacto real en inversiones y generación de empleo”.

En tal sentido, el Gobernador destacó que “la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que presentamos al inicio de la gestión, hoy tiene más de 25 proyectos ejecutándose, e incluso algunos ya finalizados”, resaltando que “la construcción de un hotel cinco estrellas en Esquel significó más de 150 puestos de trabajo, con una inversión superior a los 50 millones de dólares para el sector turístico y cientos de nuevos empleos gracias a un régimen basado, fundamentalmente, en aliviar la carga impositiva sobre quienes invierten”.

Mano de obra chubutense

“Ahora vamos a ampliar este esquema al sector de la construcción”, puntualizó Torres, agregando que la iniciativa “tiene un costo fiscal, pero también un enorme impacto social a partir de la creación de cientos de puestos de trabajo, porque una mayor actividad en la construcción privada genera movimiento económico en comercios, servicios y gastronomía de cada localidad”.

Sobre el proyecto de ley, el mandatario explicó que “habrá cero por ciento de Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el cien por ciento de exención en el Impuesto de Sellos para cualquiera que quiera invertir en la provincia del Chubut”, precisando que “la única condición será garantizar mano de obra chubutense, es decir que, si un proyecto se desarrolla en una ciudad, los trabajadores deberán ser de esa localidad”.

Generar trabajo frente a la recesión

“El objetivo principal de esta medida es generar trabajo en un contexto difícil que golpea a las arcas provinciales y municipales, y en definitiva al bolsillo de todos los chubutenses”, manifestó Torres, indicando que “en este contexto es necesario actuar con creatividad, decisión y herramientas concretas para sostener la actividad y el empleo, haciendo todo lo posible para amortiguar la destrucción de puestos de trabajo y la caída del consumo que se registra en todo el país”.

La iniciativa, una vez implementada, “la vamos a sostener durante un año”, anticipó el Gobernador, agregando que “vamos a seguir trabajando junto al sector privado, contando además con una herramienta fundamental como lo es el Banco del Chubut”.

“Vamos a garantizar que Chubut sea la primera provincia del país en la cual quien construya un complejo habitacional, un local comercial o realice un loteo pueda acceder a estas exenciones a cambio de generar más y mejor trabajo. Ese es nuestro compromiso”, expresó el titular del Ejecutivo.

“En un momento en el que prácticamente no hay obra pública en la Argentina, Chubut va a seguir sosteniendo la obra pública y acompañando al sector privado para proteger el empleo y dinamizar la economía provincial”, concluyó.

Beneficios para la construcción

El proyecto de ley elevado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura dispone “el otorgamiento de beneficios fiscales, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 inclusive, sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos para la actividad de construcción destinada principalmente a viviendas familiares o edificios residenciales a construirse o ampliarse en la provincia del Chubut, a partir de la entrada en vigencia de la presente”.

Asimismo, la iniciativa establece una exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos “para los contribuyentes de Convenio Multilateral y del Acuerdo Interjurisdiccional, inscriptos en la jurisdicción de la provincia del Chubut, o contribuyentes directos de la misma” para las actividades incluidas en el Nomenclador de Actividades Económicas (NAES), tales como “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (410011)”; “Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos (432200)”; “Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (433010)”; “Terminación y revestimiento de paredes y pisos (433020)”, entre otras.

Por otra parte, el documento indica que “los ingresos exentos serán exclusivamente los declarados entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 inclusive, originados en la actividad de construcción y/o ampliación de viviendas familiares o edificios residenciales desarrollada en la jurisdicción de la provincia del Chubut”.

Asimismo, establece que “la falta de cumplimiento de los requisitos previstos en la presente, así como la falta de veracidad o inexactitud en el contenido de las declaraciones juradas o en los instrumentos alcanzados por los beneficios fiscales, importará la pérdida automática de dichos beneficios, habilitando a la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut a reclamar su cobro por vía administrativa o judicial, además de aplicar las multas e intereses correspondientes”.

También se indica que “la falta de finalización de la obra dentro del plazo previsto hará perder automáticamente el beneficio”.

Impuesto de Sellos

La iniciativa legislativa también establece una exención de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos para los instrumentos que “se formalicen para la construcción y/o ampliación de viviendas familiares o edificios residenciales en la provincia del Chubut y que sean celebrados entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 inclusive”.

Entre ellos se encuentran “contratos de locación de obra, sus obligaciones accesorias y garantías, sus adendas y redeterminaciones de precios”; “instrumentos mediante los cuales se formalicen aportes de capital, adelantos de pago o acuerdos de cancelación de cuotas”; e “instrumentos mediante los cuales se formalicen préstamos o garantías otorgadas destinados exclusivamente a la financiación de la obra”.

Dicha exención no aplicará sobre cesiones de boletos de compraventa, escrituras de afectación a propiedad horizontal y/o división de condominio, ni escrituras traslativas de dominio.

La autoridad de aplicación será la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECh).