Inicia nueva exploración de uranio en la Meseta de Chubut

Tal como lo anticipó El Diario, el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental para el sector «Guanaco», donde la firma Jaguar Uranium ya confirmó que inicia las tareas de exploración de uranio.

La actividad tiene su epicentro es la Meseta Central de Chubut, y se incluye en el proyecto de uranio Laguna Salada, cuya superfie es una de las más grandes de Argentina, con una extensión cercana a las 230.000 hectáreas.

Con el permiso ambiental en mano, la compañía canadiense queda plenamente facultada para ejecutar:

Estudios geofísicos y muestreo de superficie.

Excavación de zanjas y construcción de caminos de acceso.

Operaciones de perforación y establecimiento de campamentos.

El proyecto Laguna Salada es seguido de cerca por inversores internacionales debido a su naturaleza de baja profundidad, lo que lo posiciona como un objetivo de desarrollo a gran escala.

Jaguar Uranium se presenta como una compañía enfocada en exploración de uranio en Sudamérica y desarrolla proyectos tanto en Argentina como en Colombia. Además de Laguna Salada y Huemul, la empresa impulsa el Proyecto Berlín, ubicado en la provincia colombiana de Caldas.

Minería en Chubut

La confirmación por parte de la compañía canadiense sobre el inicio formal de las tareas de exploración, se da un contexto donde aún se plantean debates en torno a recursos estratégicos para la provincia de Chubut.

Días pasados se conoció que una empresa vinculada a capitales australianos pidió explorar uranio y tierras raras sobre casi 40.000 hectáreas a menos de 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y el trámite ya avanza en el Gobierno provincial.

Si bien en este caso, el Informe de Impacto Ambiental todavía estaría en evaluación, hay gran expectativa de que se tramite con cierta celeridad, ya que el Gobierno de Chubut, estaría interesado en que las inversiones para la exploración y explotación de uranio prosperen, en un contexto que se presenta muy beneficioso para el sector minero gracias a la vigencia del RIGI.