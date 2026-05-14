El BCRA compró más de 100 millones de dólares y las reservas superan los 46.000 millones

Finalizada la cuarta jornada de la semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir divisas de los Estados Unidos por más de 100 millones de dólares.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con la compra de dólares estadounidenses que efectuó en el día de la fecha el BCRA, las reservas superaron ampliamente los 46.000 millones de dólares.

El Banco Central volvió a comprar dólares este jueves y, a una jornada del cierre de una nueva semana, adquirió 140 millones de dólares para robustecer sus reservas y lograr alcanzar la meta a fin de año.

De esta manera, las reservas del Central alcanzaron los 46.194 millones de dólares.

¿Cuál es el número de dólares que pretende acumular el Gobierno para finales de año?

En este sentido, el número al que aspira llegar el gobierno con las reservas de dólares estadounidenses ronda entre los 10.000 y los 17.000 millones

Fuente: Agencia NA