Prisión preventiva por amenaza de incendio y atacar a un policía

La Fiscalía de Puerto Madryn formuló cargos y obtuvo la prisión preventiva de Sergio «Keko» Rivero, acusado de amenazar a su ex pareja, atacar a un policía y atrincherarse armado durante varias horas en una vivienda de calle Bordenave, donde residía desde hacía aproximadamente un mes por autorización de su ex pareja.

La investigación, encabezada por la fiscal María Eugenia Vottero, indica que el miércoles 27 de mayo cuando personal policial concurrió al lugar por el hallazgo de una bicicleta presuntamente robada. En ese contexto, al arribar al domicilio y advertir la presencia policial y de su ex, Rivero comenzó a alterarse y profirió amenazas contra la mujer, manifestándole que incendiaría la vivienda con ella adentro. Luego ingresó a la construcción que ocupaba dentro del terreno y salió portando un arma blanca de fabricación casera

Según la imputación, también intentó agredir a un efectivo policial y posteriormente se encerró en la vivienda durante varias horas mientras advertía que provocaría un incendio si ingresaban al lugar. La situación obligó a desplegar un importante operativo con intervención de negociadores, GEOP, Infantería, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. Finalmente, cerca de las 16 horas, el imputado fue reducido y detenido.

La Fiscalía le imputó los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, amenazas en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad. En la audiencia de control de detención y apertura de investigación, se resolvió dictar la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación penal preparatoria.