Merck y Conicet lanzaron el Premio de Innovación en Ciencias de la Salud 2026
En un acto realizado en la Embajada de la República Federal de Alemania, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la empresa Merck S.A. firmaron la adenda correspondiente a la edición 2026 del “Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud”, una iniciativa conjunta orientada a estimular la aceleración de startups y desarrollos innovadores en ciencias básicas y aplicadas de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generar valor para la sociedad a través de proyectos científico-tecnológicos de alto impacto.
La convocatoria abrirá el 1 de junio de 2026 y cerrará el 19 de junio de 2026. Luego se desarrollarán las etapas de evaluación, mentoreo y presentación final de proyectos ante un Gran Jurado integrado por especialistas designados por ambas instituciones.
El premio, organizado por el CONICET, a través de su Dirección de Relaciones Institucionales, y por Merck Argentina se ha consolidado como un punto de encuentro entre el talento científico argentino, la innovación en salud con impacto social y la cooperación estratégica entre instituciones públicas y privadas. Entre las principales novedades de la nueva edición, se estableció que el proyecto ganador del primer lugar recibirá un aporte no reembolsable de 13 millones de pesos, y se incluyó un segundo lugar, cuya propuesta seleccionada obtendrá 9,1 millones de pesos. Próximamente se publicarán las bases y condiciones de la convocatoria 2026.
Podrán participar de la Convocatoria emprendedores y equipos con propuestas de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana, incluyendo áreas como soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas y/o endocrinológicas y/o que afecten la fertilidad; test diagnósticos para enfermedades neurológicas y/u oncológicas y/o endocrinológicas y/o para fertilidad; microbioma; bio-interfaces y bio-sensores; inteligencia artificial aplicada a la salud; industria 4.0 aplicada a la salud; robótica aplicada a la salud; salud digital; y biotecnología.
Desde su creación, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todo el país y se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y promoción para proyectos innovadores capaces de transformar el ecosistema científico-tecnológico y aportar soluciones concretas a desafíos vinculados con la salud.