El incendio forestal en el sur de California obliga a evacuar a más de 17.000 residentes

Más de 750 bomberos combaten un incendio de rápida propagación y avivado por el viento, en el condado de Ventura, en el sur de California, Estados Unidos, que ha obligado a evacuar a más de 17.000 residentes hasta el martes.

El incendio Sandy se originó el lunes por la mañana cerca de la avenida del mismo nombre y la avenida Rudolph en Simi Valley, aproximadamente a 48 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Según el Departamento de Policía de Simi Valley, el fuego se inició accidentalmente poco después de las 10 de la mañana, hora local, cuando una persona que operaba un tractor golpeó una roca durante la limpieza de una propiedad, creando una chispa que prendió la maleza seca circundante.

Avivado por la baja humedad y las ráfagas de viento, el fuego se propagó rápidamente, arrasando 1.385 acres (aproximadamente 5,6 kilómetros cuadrados) con un 5% de contención hasta el martes por la mañana.

El personal de emergencia lanzó un agresivo ataque aéreo y terrestre para proteger los barrios suburbanos amenazados. Los equipos recibieron ayuda durante la noche gracias a una disminución temporal del viento, lo que permitió a los bomberos establecer líneas defensivas.

Los helicópteros cisterna han estado utilizando un lago cercano para agilizar las operaciones, mientras que los equipos terrestres se esfuerzan por evitar que las llamas alcancen las comunidades cercanas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lunes por la noche que el estado obtuvo una subvención de asistencia para la gestión de incendios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para garantizar que las agencias locales reciban un reembolso del 75% de los costos de extinción.

Mientras tanto, la situación local sigue siendo grave. El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley canceló todas las clases el martes, y las autoridades ambientales regionales emitieron una alerta generalizada por la calidad del aire para los condados de Ventura y Los Ángeles, ya que densas columnas de humo gris cubren la región y los residentes, nerviosos, esperan que el incendio sea controlado pronto.