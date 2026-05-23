Aerolíneas Argentinas presentó en Ezeiza “El Avión Más Argentino del Mundo”

Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en el Hangar 5 de Ezeiza, una aeronave con un diseño conmemorativo especial inspirado en la Selección Argentina de Fútbol y en su capitán, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El avión, un Airbus 330-200, luce una intervención que incorpora el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas en la cola del avión, en una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave.

El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo. Asimismo, la compañía reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

#ElAviónMásArgentinodelMundo comenzará a operar próximamente en las rutas internacionales de la compañía, llevando los colores argentinos y el espíritu mundialista a distintos destinos de América y Europa.