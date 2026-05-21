Voto chubutense por Zona Fría

Con 132 votos a favor, el oficialismo logró la media sanción para modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa limita los beneficios en localidades incorporadas en 2021 y podría impactar en miles de usuarios de regiones frías del país.

Para alcanzar la aprobación, La Libertad Avanza reunió el apoyo del Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo de San Juan y los dos diputados del MID. Entre los votos a favor estuvieron tres chubutenses: César Treffinger y Maira Frías, de La LIbertad Avanza; y el de Jorge «Loma» Ávila, de Provincias Unidas. En tanto, los peronistas José Glinski y Juan Pablo Luque votaron en contra.