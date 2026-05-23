Cuti y Roberto Carabajal, este domingo en Puerto Madryn

Este domingo 24 de mayo a partir de las 20 horas, en el Gimnasio Municipal Nº 1 de Puerto Madryn, la quinta edición de la tradicional Peña Patria que organiza la Escuela de Formación Folclórica “El Pampero” contará con la destacada participación de Cuti y Roberto Carabajal, quienes se presentarán junto a toda su banda musical, compartiendo escenario con artistas locales y regionales que formarán parte de una gran celebración patriótica.

Además, participarán delegaciones y artistas provenientes de Rawson, Trelew, Gaiman, Sierra Grande y Dolavon, fortaleciendo el carácter regional de la propuesta y promoviendo el intercambio cultural entre distintas comunidades.

La peña también ofrecerá un espacio destinado a emprendedores locales, con más de 30 stands donde se exhibirán productos. Asimismo, habrá buffet y servicio de cantina para el público asistente.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose al 2805038050 o a través de las redes sociales oficiales de la institución: Facebook “Escuela de Formación Folclórica El Pampero” e Instagram “effa_elpampero”.

Acto oficial

En el marco del 216º aniversario de la Revolución de Mayo, el lunes 25 de mayo a las 11 horas tendrá lugar el acto oficial también en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en Sarmiento 1235. En la ceremonia, organizada por el municipio y que estará encabezada por el intendente Gustavo Sastre, habrá diversas actuaciones alusivas a la fecha de nuestro país.

De este modo, quienes asistan a la celebración oficial podrán disfrutar de la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil y de diferentes grupos y ballets de la ciudad.