Cayó una banda de estafadores tras una denuncia en Puerto Madryn

En un operativo simultáneo, se intervino en diez domicilios de Buenos Aires, se secuestraron dispositivos digitales, dinero en efectivo —incluidos 7.400 dólares— y se detuvo a tres personas que serán trasladadas a Chubut.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), llevó adelante un nuevo procedimiento en el marco de una causa que se instruye por el delito de estafa.

Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en diez domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los allanamientos se secuestraron un total de 19 teléfonos celulares, notebooks y distintos dispositivos de almacenamiento digital, además de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, entre ellos 7.400 dólares.

En el transcurso del operativo se procedió a la detención de tres personas, quienes serán trasladadas a la provincia de Chubut para comparecer ante la autoridad judicial en audiencia de control de detención y posterior apertura de la investigación.

Las medidas contaron con la colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de personal de la División Delitos Tecnológicos Complejos.

El procedimiento se enmarca como complementario de las diligencias realizadas el pasado 28 de abril, a partir de una denuncia radicada en la ciudad de Puerto Madryn, donde una mujer fue víctima de una millonaria estafa.

Tres personas permanecen detenidas y serán trasladadas a Chubut, donde se llevará adelante la audiencia de control de detención y la correspondiente apertura de investigación por el delito de asociación ilícita y estafa.

La maniobra

La investigación apunta a una organización que habría montado un complejo entramado de sociedades comerciales y cuentas digitales para canalizar dinero obtenido mediante estafas online. Según la hipótesis fiscal, las víctimas eran captadas a través de falsas propuestas de inversión financiera, siendo inducidas a realizar transferencias de dinero bajo promesas de ganancias extraordinarias.

La Fiscalía de Ciberdelitos de Chubut destacó además que existen damnificados en distintas provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se mantiene una coordinación permanente con otras fiscalías especializadas del país para compartir evidencia y avanzar en investigaciones conjuntas.

Foto: Jornada