Detenido por vecinos al entrar a robar a una vivienda en Comodoro Rivadavia

Un hombre fue detenido en Comodoro Rivadavia luego de ingresar presuntamente a una vivienda con fines delictivos. El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII, donde vecinos lograron reducir al sospechoso antes de la llegada del personal policial.

Según informó la Comisaría Seccional Quinta, el procedimiento se inició alrededor de las 16:50 horas tras un llamado telefónico de un transeúnte que alertó sobre la presencia de un desconocido dentro de una propiedad ubicada sobre calle Cayelli.

In fraganti

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los propios vecinos ya habían sacado al sospechoso del patio de la vivienda donde habría ingresado sin autorización.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre presentaba múltiples golpes en el rostro, lesiones que habrían sido ocasionadas por vecinos que intervinieron para retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Detenido por violación de domicilio

Tras el procedimiento, el sujeto fue trasladado a una dependencia policial y quedó alojado en calidad de detenido.

La Justicia dispuso que permanezca a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer su responsabilidad en una presunta violación de domicilio. El caso quedó bajo intervención de la Policía del Chubut y de la Justicia provincial.