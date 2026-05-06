Cierran accesos a Península Valdés, El Doradillo y Punta Loma por barro acumulado



Este miercoles por la mañana, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, se informó el cierre de los accesos a Península Valdés, El Doradillo y la Lobería Punta Loma debido al mal estado de las calzadas.

Según se indicó, los caminos se encuentran pesados por la presencia de barro, lo que impide la circulación segura de vehículos en esos sectores.

La medida alcanza a todo tipo de rodados y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.