ENFERMEDADES RESPIRATORIAS - SALUD

Buscan detener la circulación de enfermedades respiratorias

Teniendo en cuenta que durante la temporada de otoño e invierno aumenta la circulación de virus que pueden provocar enfermedades respiratorias, desde la Secretaría de Salud provincial recordaron una serie de medidas simples y efectivas para evitar contagios, los principales síntomas que se pueden presentar, tanto en adultos como en niños, y la importancia de completar el Calendario de Vacunación.

Medidas preventivas

Desde la Secretaría de Salud se informó sobre ciertas medidas a cumplir, simples y efectivas, para la prevención de las enfermedades respiratorias, entre ellas: lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón; ventilar los ambientes de manera regular; al toser o estornudar, cubrirse con el pliegue del codo; mantener la lactancia materna en niños menores de 2 años; desechar los pañuelos descartables después de usarlos; y no compartir el mate, vasos ni cubiertos.
Asimismo, se debe evitar el contacto con personas dentro de los grupos de riesgo (menores de 2 años, personas gestantes, mayores de 65 años e inmunocomprometidos) al menos durante cinco días desde la aparición de algún síntoma de infección respiratoria, como así también evitar asistir a lugares con gran concurrencia de personas (eventos, transporte público, lugares de trabajo), y no automedicarse.

Síntomas

Si se presenta fiebre alta (38° C o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, malestar general (en niños también pueden presentarse náuseas, vómitos y diarrea), lo esencial es hacer reposo hasta que mejoren los síntomas. A menos que se tenga que acudir a un Hospital o Centro de Salud, en particular si hay dificultad para respirar, dolor en el pecho y/o empeoramiento de síntomas. En ese caso se aconseja usar un barbijo correctamente, cubriendo nariz y boca.

Calendario de Vacunación

En este contexto, también se recomendó mantener los esquemas de vacunación completos, especialmente lo que tiene que ver con la vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo en las poblaciones destinatarias, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en personas gestantes, y los refuerzos de COVID-1.

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