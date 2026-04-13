Rechazan arresto domiciliario para un imputado por el crimen de Mario Giannobile

La jueza de garantías Eve Ponce rechazó el pedido de uno de los imputados en el homicidio de Mario Giannobile para seguir detenido bajo la modalidad del arresto domicilio, en función de la atención a una de sus hijas. La magistrada entendió que existe fundamentalmente el riesgo de fuga teniendo en cuenta la expectativa de una pena grave y que ya se mantuvo prófugo cuando estaba siendo investigado por el hecho.

El pedido de arresto domiciliario fue fundamentado por su abogado defensor y mereció la oposición por parte del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill. Para la jueza Eve Ponce siguen vigentes los riesgos procesales de fuga y respecto de la atención de una de sus hijas, no se aportaron informes que fundamenten esa necesidad. “El vínculo entre padre e hija se encuentra afectado, pero eso ocurre con todos los detenidos respecto de sus respectivo grupos familiares”, indicó.

“Me comprometo a lo que usted disponga y a seguir las pautas de conducta. Quiero acompañar a mi hija en su proceso”, dijo García en la audiencia. También ofreció comprar su propia tobillera electrónica para que luego de terminado el caso, quede al servicio del Estado. “La regla debe ser la libertad del imputado y sobre él pesa el estado de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario”, dijo su abogado defensor Diego Cruceño al justificar su pedido de arresto domiciliario. Agregó que además García no tiene condenas penales en su contra y con arraigo en la zona, por que lo no se va a fugar. También ofreció un departamento en caución para beneficio del Estado provincial en caso de fugarse.

El Cruceño afirmó que no existen riesgos de entorpecimiento de la investigación ya que las pericias que restan obtener, se tratan de pericias científicas que se encuentran realizando profesionales de los equipos técnicos multidisciplinarios. Se refirió a que la situación de encierro de García, afectan de manera indirecta a familiares menores de edad y que podrían ser subsanadas con el arresto domiciliario de García.

Presente en la audiencia, estuvo Oscar Rógel en carácter de responsable de que se cumplan las condiciones del arresto domiciliario.

El Fiscal se opuso

Por su parte el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill, no quiso extenderse en demasía respecto de las causas por las cuales se mantienen los riesgos procesales de posible entorpecimiento de la investigación y de fuga. Cheuquemán dio detalles de las pruebas científicas que ubican a García en el lugar del hecho del crimen y en la camioneta en la que se trasladó el cuerpo de la víctima.

“El riesgo de fuga aún persiste y para ello basta tener en cuenta su comportamiento tras el crimen: falsificó documentos de identidad, se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia y además tiene un pedido de prisión preventiva por parte de la Justicia Federal. De ser hallado culpable, la pena en su contra, puede ser la de prisión perpetua”, indicó el fiscal general al momento de fundamentar su oposición al pedido del defensor Cruceño.

Cabe destacar que, a pedido de los fiscales, días atrás la jueza Ponce extendió por seis meses más el plazo legal para la investigación del hecho. Se trata del caso del homicidio a golpes de Mario Giannobile ocurrido en Playa Unión sobre fines del año pasado. Su cuerpo fue arrojado desde un acantilado entre las playas Magagna y Santa Isabel. Por el caso se encuentran también imputados y detenidos el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro.