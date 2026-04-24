La Justicia investiga causa por presunta extorsión a Sastre



Este viernes, la jueza penal María Inés Bartels resolvió confirmar la apertura formal de investigación el marco de la causa por presunta extorsión contra el intendente de Puerto Madryn,Gustavo Sastre. La decisión se tomó luego que la magistrada analizara lo expuesto por las partes el último martes donde las defensas esgrimieron una serie de nulidades.

Allí rechazó la nulidad de los allanamientos y el sobreseimiento planteado por las defensas.

Los imputados en la causa son el empresario Gastón Domecq y el expolicía de la Federal Héctor Ibáñez. Domecq cuenta con la defensa del abogado Daniel Báez (exfiscal y exministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut), mientras que Ibáñez, quien inicialmente contaba con la defensa de Néstor Coronel —quien no se presentó—, fue representado en la audiencia por la defensora pública Lucía Capone.

Cabe recordar que el pasado martes las defensas habían planteado el rechazo de la apertura de investigación, solicitaron la nulidad de los allanamientos realizados y requirieron el sobreseimiento de los imputados. Además, sostuvieron que los hechos descriptos no encuadran en la figura penal de extorsión y formularon diversos planteos técnicos.

Con la apertura de investigación ratificada por la jueza la Oficina Judicial se fijó un cuarto intermedio de 15 minutos. Tras la misma Ibáñez prestará declaración y no se descarta que lo haga el empresario Domecq.