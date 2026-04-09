Glinski advirtió sobre la «clausura del debate» parlamentario tras reformas por decreto

El Diputado Nacional José Glinski (Unión por la Patria) asumió la Vicepresidencia de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. En su intervención, cuestionó la falta de actividad de la comisión en los últimos años y criticó que las reformas estructurales de las fuerzas federales se hayan realizado por decreto, eludiendo el tratamiento legislativo.

Durante la reunión constitutiva, el diputado por la provincia de Chubut agradeció la confianza de su bloque para ocupar el cargo por segundo periodo consecutivo y marcó su postura sobre el rol que debe recuperar la comisión. «Lo hago con convicción y con el deseo de que esta comisión funcione distinto de como funcionó los primeros dos años«, sentenció Glinski.

La paradoja de la inactividad Glinski señaló una contradicción entre el discurso oficial y la realidad del trabajo parlamentario en la materia: «Pasó algo paradójico en los primeros dos años, sobre todo porque el Gobierno Nacional tiene a la seguridad como una prioridad en su agenda y, sin embargo, esta comisión no trabajó; casi no tuvo actividad».

Asimismo, recordó que, si bien al inicio hubo una buena predisposición de todos los bloques para debatir proyectos como el de «Antimafia» o la modificación del «Banco de Datos Genéticos», esos debates se dieron «en cabeza de la Comisión de Legislación Penal» y no en Seguridad Interior.

Crítica a las reformas por decreto

El punto más firme de su intervención fue la denuncia sobre el desplazamiento del Congreso en decisiones estructurales del sistema de seguridad. «Después de ese inicio auspicioso, se clausuró el debate. Tanto se clausuró que el Gobierno Nacional modificó por decreto la estructura orgánica y las funciones de las cuatro fuerzas de seguridad federal de la República Argentina y ninguno de esos proyectos, y ninguno de esos temas, pasaron por el ámbito de esta comisión ni del ámbito legislativo en general«, denunció el legislador.

Búsqueda de consensos Hacia el final de su discurso, el nuevo vicepresidente de la comisión instó a un trabajo conjunto que no eluda las diferencias pero que busque soluciones: «En el ámbito legislativo es muy probable que haya puntos de disidencia, pero también es altamente probable que tengamos puntos de coincidencia».

Agenda de trabajo para 2026 Como cierre, Glinski detalló los ejes prioritarios que buscará impulsar desde la vicepresidencia. Propuso una agenda que incluya la convocatoria a la ministra de Seguridad para conocer sus proyecciones y el tratamiento de la crisis salarial, el pluriempleo y las condiciones laborales de los efectivos. «Tenemos que trabajar también sobre temas que hacen a la seguridad y no son estrictamente policiales, como lo

que ocurre con los incendios forestales y el sistema de protección civil», señaló. Además, sumó como puntos clave el control fronterizo, la regulación del ciberpatrullaje, la revisión legislativa de los decretos de reforma y el seguimiento de la implementación del Régimen Penal Juvenil recorriendo el país. «Ojalá que estos deseos que tenemos se puedan cumplir y podamos activar esta comisión», concluyó.