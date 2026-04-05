El Gobierno busca acelerar la agenda judicial en el Senado

El oficialismo sesionará esta semana en el Senado para apurar la aprobación de unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, en una clara señal a la familia judicial, en medio del avance de las causas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resurgimiento de la investigación del caso Libra.

El Gobierno quiere mantener un buen vínculo con la Justicia y por eso busca cubrir, al menos, 60 de las 300 vacantes en el Poder Judicial, pero para ello tiene que cumplir con un proceso legislativo que se extenderá por lo menos en un mes.

Entre los pliegos ingresó a la Cámara alta la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Hasta el 2 de abril habían ingresaron 59 pliegos de jueces, defensores y fiscales y uno para designar como director del Banco Central al licenciado en Economía, Martín Vauthier.

La sesión

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó con los bloques aliados sesionar entre miércoles y jueves, para dar ingreso formal a los 62 pliegos que envió el Gobierno. Se tratarán los ascensos a los militares el pliego a embajadora plenipotenciaria ante Canadá de ex senadora neuquina, Lucila Crexell.

Fuentes parlamentarias señalaron a NA que este lunes se definirá el día de la sesión y si se incluirá algún otro tema de consenso, como puede ser un proyecto de la senadora radical Carolina Losada sobre las falsas denuncias.

Pero en forma independiente del temario, el oficialismo sabe que el peronismo utilizará el recinto para atacar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el aumento de su patrimonio y su polémico viaje a Uruguay, las nuevas revelaciones del caso Libra.

Eso sucedió en la sesión del pasado el 18 de marzo pero la LLA avanza decidió ya no tiene otro mecanismo para dar ingreso formal a los pliegos que manda el Poder Ejecutivo.

Audiencias

Tras su ingreso formal, la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, se abrirá una etapa de evaluación y de presentación de avales e impugnaciones, previo a la convocatoria a la Audiencia Pública donde cada uno de los postulantes deberá concurrir al Senado.

Se estima que esas audiencias podrían hacerse alrededor del 16 de abril y se extenderán al menos tres días, donde candidato expondrá y responderá las preguntas de los senadores.