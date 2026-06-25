Brindan en Trelew una charla sobre flamencos australes

Este jueves 25 de junio a las 18 horas, en el Centro Astronómico de Trelew, se llevará a cabo la charla de divulgación científica “Flamencos Australes en Chubut: características, movimientos migratorios, reproducción y conservación”.

Durante el encuentro se abordarán distintos aspectos relacionados con una de las aves más emblemáticas de la Patagonia (Phoenicopterus chilensis), incluyendo características de su ciclo de vida, su abundancia, distribución y reproducción, con especial énfasis en los sitios reproductivos ubicados dentro de la provincia.

Espacio de reflexión e intercambio

La jornada estará a cargo de la doctora en Biología Luciana Musmeci, investigadora del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET), y de Iara Safronchik, licenciada en Ciencias Biológicas y becaria doctoral cofinanciada por CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut.

Ambas investigadoras compartirán los avances de sus trabajos científicos y promoverán un espacio de intercambio con el público, donde también habrá lugar para preguntas que aún buscan respuestas desde la ciencia.

Las expositoras brindarán información sobre los movimientos migratorios de esta especie y los ambientes que utiliza a lo largo de su vida, destacando la importancia de los humedales y otros ecosistemas fundamentales para su supervivencia.

La charla también permitirá conocer las principales amenazas que enfrentan tanto los flamencos como los ambientes que habitan. En este sentido, se reflexionará sobre los desafíos actuales para su conservación y sobre el rol que pueden desempeñar distintos sectores de la sociedad en la protección de estos ecosistemas.