El Cenpat firmó un nuevo acuerdo con tres universidades

El director del CCT CONICET-Cenpat, Nicolás Ortiz, junto al rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas; la rectora de la Universidad del Chubut (UdC), Marcela Freytes; y la decana de la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Diana Bohn, suscribieron este lunes un acta acuerdo para la creación de la “Comunidad Koha Chubut”, una red de intercambio de experiencias en relación con la gestión bibliotecaria y el desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema Koha, un software libre y abierto de gestión bibliotecaria que buscan modernizar sus servicios con una solución flexible y colaborativa, adoptado por diversas Unidades de Información de la provincia de Chubut superando la fragmentación profesional para construir un espacio común de saberes.

La nueva plataforma

El encuentro, celebrado en las instalaciones del Cenpat, contó con la presencia de los directivos de mayor rango y de las especialistas de los centros participantes. Durante el acto, Paola Area, responsable del Servicio Centralizado de Documentación (SECEDOC), destacó que la integración es un gran logro que agiliza el acceso a los datos y transforma la técnica en un lazo de unión perdurable para democratizar el saber entre estudiantes, docentes e investigadores. Según expresó la referente, este consenso es el resultado de un esfuerzo sostenido desde 2018, basado en la convicción de que trabajar de forma colectiva es mucho más sencillo que hacerlo en solitario, entendiendo que la verdadera potencia de los organismos reside en su capacidad de laborar de manera articulada.

Además del traspaso de datos, este convenio incluye llevar adelante un plan anual de actividades de manera consensuada, con jornadas virtuales y presenciales, talleres temáticos y relevamientos técnicos. La finalidad es compartir conocimientos, unificar procedimientos y potenciar la atención pública, consolidando un ecosistema donde la cooperación técnica sea el motor del desarrollo institucional en Chubut.

Por su parte, el director del Cenpat, Nicolás Ortiz, expresó: “La posibilidad de tener esta agrupación manejada por expertos permite que fluya material único, sistematizado y de una manera más rápida y organizada. Con las casas de altos estudios trabajamos a la par en distintas áreas y en todo momento; cada una con su visión institucional, su perspectiva y su demanda, pero siempre atravesadas por la necesidad de formar recursos humanos de excelencia y generar nuevos profesionales en la provincia. Así, el espacio de cooperación es natural y la urgencia de articular, en este momento, es muy importante”. (Fuente: CONICET)