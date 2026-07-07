Por las vacaciones de invierno vuelven las visitas a Aluar

Durante las vacaciones de invierno, entre el 13 y 31 de julio se llevarán a cabo visitas guiadas gratuitas a la planta de aluminio y al Parque Eólico Aluar (PEAL).

Estas propuestas están destinadas tanto a turistas como a residentes y requieren inscripción previa en la Secretaría de Turismo, ubicada en Avenida Roca 223 de 8:30 a 20 horas o hasta agotar las plazas disponibles. El punto de encuentro para cada salida será la Fuente de la Ciudad, ubicada en avenida Roca y 28 de Julio.

Para más información, se puede consultar por WhatsApp al (280) 506-7724 y al (280) 466-5688 de 8:30 a 20:00.

Visita a la planta de aluminio

Comenzará el 13 de julio y se realizarán todos los lunes y miércoles a las 9:30 horas. Durante el recorrido, que tiene una duración aproximada de 2 horas, los participantes podrán conocer el proceso de producción del aluminio en la planta acompañados por guías especializadas que brindarán explicaciones a bordo del transporte asignado.

La actividad es gratuita y cuenta con un cupo limitado de 32 personas por salida, correspondiente a la capacidad del vehículo habilitado. Los menores de 18 años deberán estar acompañados por una persona adulta responsable.

Parque eólico

Las salidas se realizarán los viernes a las 14 horas, a partir del 17 de julio. El predio, de 10 mil hectáreas está ubicado en la estancia “El Llano”, a 20 kilómetros de la ciudad.

El recorrido, de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, permitirá conocer el funcionamiento del parque que comenzó a construirse en 2017 con el objetivo de abastecer parte de la demanda energética de la planta mediante fuentes renovables.

Al igual que en la visita a la planta, la participación es gratuita, con cupo limitado a 23 personas por salida y los menores deben estar acompañados por un adulto.

Cabe destacar que estas propuestas estarán disponibles durante todo el receso invernal y se integran a la oferta turística local como una experiencia educativa, industrial y ambiental, que además pone en valor el desarrollo productivo y sostenible de la región.