Advierten impunidad en el caso $Libra

Diputados opositores cuestionaron las novedades en torno al caso $LIBRA, que investiga la promoción que el presidente Javier Milei hizo de esa criptomoneda, la cual se derrumbó poco después de su lanzamiento y dejó a numerosos damnificados.

Este viernes se conoció que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió apartar a las querellas de la causa, a pedido de Mauricio Novelli, el empresario cripto amigo del mandatario y uno de los principales acusados de la presunta estafa.

«La Justicia sigue garantizando impunidad en la causa $LIBRA», enfatizó la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien fue una activa integrante de la comisión investigadora que se conformó el año pasado en la Cámara baja por este caso.