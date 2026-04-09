Desmantelaron una usurpación en Puerto Madryn

Este jueves en horas de la mañana, se realizó un operativo con maquinaria pesada para desalojar terrenos usurpados. Ocurrió en la intersección de Lewis Jones y Periodistas Chubutenses.

El operativo se llevó adelante con Policía Provincial y con los propietarios de la tierra de la firma San Miguel. Las tareas comenzaron pasadas las 07 horas y en el lugar había tres viviendas construidas con personas habitando el lugar.

“Derribamos las construcciones de material y lo que estaba colocado en el lugar. Si bien quedaron 3 o 4 familias, que ya tenían la vivienda construida, estaban habitando el lugar. Elos van a ser notificados que van a tener que buscarse otro lugar, a sabiendas de que son terrenos privados y que indudablemente van a tener que gestionar, por otro lado, un lote y poder salir de esa zona”, declaró Luis Báez, Subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana.

El subsecretario especificó que “eran aproximadamente 15 construcciones, de las cualescinco eran de material de ladrillo, todas fueron derribadas para evitar que crezca la usurpación en ese lugar”.

Sobre las actuaciones explicó que “la policía labrará un acta al respecto de todo lo acontecido en el lugar y se lo derivará a la justicia”.