Asesinaron a un hombre y una mujer en Comodoro Rivadavia

Un brutal doble homicidio conmociona a Comodoro Rivadavia luego de que un hombre y una mujer fueran hallados sin vida durante la madrugada de este miércoles en el barrio Pueyrredón.

Según la información preliminar, ambas víctimas fueron encontradas dentro de un vehículo sobre calle La Prensa al 100, en inmediaciones del natatorio del sector. Presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Las primeras hipótesis indican que el ataque habría comenzado en la zona de las 1008 Viviendas y continuado por varias cuadras hasta finalizar en Pueyrredón, donde el vehículo fue interceptado y baleado.

Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar numerosas detonaciones durante la madrugada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de los cuerpos y montaron un amplio operativo de seguridad.

En la escena trabaja personal de la Policía del Chubut junto a peritos y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes realizan pericias, relevamiento de pruebas y análisis de cámaras de seguridad.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las identidades de las víctimas ni personas detenidas. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque una de las líneas apunta a un posible ajuste de cuentas.

Fuente: El Patagónico