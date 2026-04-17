BECAS - EDUCACIÓN - PROGRESAR OBLIGATORIO

Abrieron el llamado a las Becas Progresar Obligatorio 2026

Ya se encuentra abierta la Primera Convocatoria 2026 para la inscripción a las Becas Progresar Obligatorio, una política pública impulsada por el Gobierno Nacional que acompaña a jóvenes en la finalización de sus estudios. La inscripción se extenderá hasta el 24 de abril y se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del programa.

Requisitos y características de la beca

La línea Progresar Obligatorio, que se solicita exclusivamente a través de los canales dispuestos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, está destinada a estudiantes de entre 16 y 24 años que se encuentren cursando la Educación Primaria o Secundaria. Entre los requisitos principales, se establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que los aspirantes deben acreditar asistencia regular a una institución educativa.

En caso de ser aceptado para aplicar a la beca, el pago se efectúa mediante una caja de ahorro o billetera virtual a nombre del estudiante, en cuotas mensuales sujetas a la certificación de regularidad académica durante el ciclo lectivo.

Proceso de inscripción y condicionalidades

La inscripción se realiza de manera sencilla y gratuita. Como primer paso, los aspirantes deben estar registrados en la aplicación Mi Argentina, cuyas credenciales serán necesarias para acceder a la plataforma Progresar. Una vez dentro del sistema, deberán completar el formulario con sus datos personales y académicos, responder una encuesta y enviar la solicitud para su evaluación.

Desde Provincia señalaron que es fundamental que los postulantes verifiquen y mantengan actualizada su información personal y la de su grupo familiar en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que estos datos son considerados para la evaluación de los requisitos y la ejecución de los pagos.

De esta manera, desde el Ministerio de Educación del Chubut se invita a los estudiantes de toda la provincia a inscribirse en esta convocatoria, destacando que el trámite es personal y no requiere intermediarios.

Para obtener más información se puede consultar el sitio oficial del programa del Ministerio de Capital Humano de la Nación en www.argentina.gob.ar/progresar, o a través del mail [email protected].

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