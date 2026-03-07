Ya se vacunaron 500 mujeres en el 2026 contra la neumonía y la bronquiolitis en Chubut



En lo que va del año 2026, en la provincia de Chubut, en el marco de la Campaña de Vacunación nacional que se inició el 12 de enero, ya se vacunaron 493 personas gestantes que cursan el octavo mes.

Así lo anunciaron desde la Secretaría de Salud provincial, que continúa con la campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio, que se extenderá hasta el 31 de agosto próximo. La estrategia tiene como propósito reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

En ese sentido, desde la cartera sanitaria convocaron a las embarazadas a ser parte de la campaña, destacando que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la Provincia de forma totalmente gratuita, y no es necesario presentar indicación médica.

Vacunación

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.