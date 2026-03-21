Ya abrieron las inscripciones para participar en los eventos de Semana Santa en Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que se encuentran abiertas las inscripciones para participar en dos de los eventos más destacados de Semana Santa en la ciudad, la XXII edición del Vía Crucis Submarino y la Feria de Pescadores Artesanales.

Vía Crucis

En relación al Vía Crucis Submarino, este año, por razones de fuerza mayor, se realizará el sábado 4 de abril a partir de las 19 horas. La actividad se desarrollará íntegramente en inmediaciones del Muelle Piedra Buena. Alrededor de las 20 horas se llevará a cabo la instancia final, que incluirá las estaciones subacuáticas con la participación de buzos, nadadores, kayakistas y practicantes de stand up paddle.

Como es habitual, la organización está a cargo de la Municipalidad de Puerto Madryn, junto a la Asociación de Operadoras de Buceo y la Diócesis de Rawson a través de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. En esta edición, no se realizará la etapa terrestre tradicional. Asimismo, la logística subacuática contará con la colaboración de Pinino Orri, Popey Goity y Ricardo Vera.

Las personas interesadas en participar de la etapa submarina podrán inscribirse hasta el 30 de marzo, teniendo en cuenta que los cupos son limitados. Deberán completar los formularios correspondientes, disponibles en www.madryn.gob.ar.

En el caso de los buzos, deberán contar con certificación de buceo nocturno y estar brevetados. Además, cada participante deberá contactarse con alguna de las operadoras de buceo de la ciudad, cuyo listado está disponible en madryn.travel, para coordinar su participación en el Golfo Nuevo.

El cierre del evento contará con la participación de coros locales y, como es tradición, se compartirá mate cocido gracias a la colaboración de AHRCOBA.

Feria de Pescadores Artesanales

En el marco de las actividades de Semana Santa, también se abrió la convocatoria para participar en la XXII edición de la Feria de Pescadores Artesanales, que se desarrollará del 1º al 4 de abril en el Playón Deportivo Costero (Av. Roca, entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña), en el horario de 10 a 00 horas.

De acuerdo a la Resolución Nº 404/26 S.T., se convoca a productores y prestadores gastronómicos para cubrir los siguientes espacios: 10 vehículos gastronómicos con expendio de comidas, 2 vehículos con expendio de bebidas para el paseo gastronómico, 14 puestos destinados a pescadores artesanales y 8 espacios para productores gastronómicos en el sector de carpa. En la selección final, la comisión organizadora dará prioridad a quienes integran la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el miércoles 25 de marzo. Las personas interesadas deberán descargar los formularios disponibles en www.madryn.gob.ar y presentarlos, junto con la documentación requerida, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Puerto Madryn, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

Se recuerda que quienes participen deberán respetar los horarios de funcionamiento de la feria (de 10 a 00 horas), especialmente durante los momentos de mayor concurrencia como el almuerzo y la cena.