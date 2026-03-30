Llevó un arma al colegio y mató a un compañero



Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años.

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.

Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.