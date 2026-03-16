Fuga cinematográfica de un preso en Trelew

Un hombre condenado por homicidio se fugó este lunes. Se trata de Darío Fernando «El Loco» Cárdenas, quien escapó al arrojarse de un primer piso en una clínica de Trelew. Una moto lo esperaba para completar la fuga. Había sido trasladado desde el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la Ruta Nacional Nº 3 entre Trelew y Puerto Madryn, para asistencia psicológica.

Cárdenas cumplía una condena por matar a Damián Sena en Trelew y su fuga se produjo cuando logró escapar de su custodia. Se activó el protocolo de búsqueda del recluso considerado peligroso.

El prófugo había sido condenado a 15 años de prisión en marzo de 2024 luego que un jurado lo declarara culpable del homicidio de Damián Sena en la noche del 18 de agosto de 2021.