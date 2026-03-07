Este domingo en Madryn se corre por el aniversario de la Universidad San Juan Bosco

Este domingo 8 de marzo, en Puerto Madryn, se llevará a cabo la carrera para celebrar el 41° aniversario de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la ciudad, bajo el lema “Corremos por la Universidad Pública”.

La competencia es organizada por el área de Deportes de la mencionada institución y ya cuenta con 230 inscriptos. Quienes deseen participar, pueden hacerlo de manera gratuita y tienen tiempo de anotarse hasta el viernes 6 de marzo a las 12 horas, a través del sitio oficial de la casa de estudios.

Cabe destacar que la largada será a las 10 horas frente a la sede ubicada en Boulevard Brown 3051, mientras que las acreditaciones se realizarán el sábado 7 de marzo, de 13 a 18, en el mismo lugar.

La carrera ofrecerá tres modalidades. Por un lado, los 10 kilómetros individuales en un circuito certificado; por otro, los 5 kilómetros en parejas, en modalidad postas —mixtas, de caballeros o damas— con una vuelta para cada integrante; y finalmente, una correcaminata participativa de 3 kilómetros, pensada para convocar a vecinos y familias.

Además del componente deportivo, la jornada tendrá un fin solidario ya que se recibirán donaciones de elementos destinados a colaborar con quienes combaten los incendios en la cordillera chubutense.