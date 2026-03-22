El Vía Crucis Submarino será el sábado y sólo en el muelle

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, junto a la Asociación de Operadoras de Buceo y la Asociación de Pescadores Artesanales, presentaron las actividades turísticas y recreativas que formarán parte de la agenda de Semana Santa 2026.

Entre las principales propuestas se destacan la XXII edición de la Feria de Pescadores Artesanales, que en esta oportunidad se desarrollará en el Playón Deportivo Costero y la XXII edición del Vía Crucis Submarino, que este año será una recreación del mismo ya que se llevará a cabo, por cuestiones de fuerza mayor, el sábado 4 de abril en forma íntegra en el Muelle Luis Piedra Buena.

Cabe destacar que las actividades cuentan con el acompañamiento del Ente Mixto de Promoción Turística y diversas instituciones locales, entre ellas la Administración Portuaria Puerto Madryn, Prefectura Naval Argentina, medios de comunicación, clubes náuticos y organismos vinculados a la seguridad, como Bomberos Voluntarios, Policía del Chubut y el Cuerpo Estable Municipal de Guardavidas.

Por el crucero

Debido a la presencia del crucero “Fridtjof Nansen” durante el Viernes Santo, el Vía Crucis Submarino se realizará este año en formato de recreación el sábado 4 de abril, con una propuesta adaptada.

Por este mismo motivo, en esta edición, la actividad no contará con la participación de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, porque estará celebrando la Vigilia Pascual del Sábado Santo, y se desarrollará íntegramente en el Muelle Luis Piedra Buena y las aguas del Golfo Nuevo. La procesión de la cruz iluminada se llevará a cabo sobre el viaducto, donde se representarán las primeras nueve estaciones, para luego dar paso a las estaciones submarinas. El cierre tendrá lugar en la playa, con la participación del Coro Municipal y la Orquesta Sine Nomine.

El muelle abrirá al público a partir de las 18:30 horas, mientras que la procesión comenzará pasadas las 19. Como cada año, Ahrcoba ofrecerá un refrigerio caliente a los asistentes.

Feria de Pescadores Artesanales

A su vez, y con la participación de la Asociación de Pescadores Artesanales, del 1 al 4 de abril se realizará Feria de Pescadores Artesanales. La tradicional carpa se instalará en el Playón Deportivo Costero de avenida Roca entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña y contará con productos frescos y elaborados, foodtrucks y un amplio patio gastronómico.

Además, se sumarán el Mercado Cultural y el Paseo Pluricultural, junto a actividades recreativas para toda la familia, espacios para las infancias y acciones de ecocanje impulsadas por la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental.

La apertura oficial será el 1 de abril a las 11 horas con la tradicional paella para compartir con la comunidad. La feria funcionará de miércoles a sábado de 10 a 24 horas.