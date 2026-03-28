El derrame en el Golfo de México ya alcanza los 630 km

A mediados del mes de marzo se produjo un derrame de petróleo crudo en las costas de la región mexicana de Tabasco, lo que se ha convertido en uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años en el Golfo de México.

Según Greenpeace, la mancha de hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, alcanzando el norte de Veracruz y afectando casi la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste, desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco.

Impacto en comunidades y ecosistemas

El derrame afecta especialmente a las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han colaborado en las labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Además de los daños ambientales, la presencia de crudo ha golpeado la economía local, afectando la pesca y el turismo.

Greenpeace advirtió que la situación es crítica para los ecosistemas marinos y arrecifales, que cumplen un rol vital en la biodiversidad y en la protección costera.

Respuesta oficial

La empresa Pemex informó haber recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo entre el 20 y el 22 de marzo, desplegando a 450 especialistas en labores de contención y limpieza. Además, hasta el 15 de marzo se habían recogido 90 toneladas de residuos impregnados de crudo en playas de Tabasco y Veracruz.

La Semarnat reportó un avance del 85 % en las tareas de limpieza, con la participación de 200 personas en la zona afectada.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 23 de marzo que el primer derrame se debió a un buque privado, mientras que un segundo incidente estaría vinculado a la refinería de Dos Bocas. La mandataria pidió a la fiscalía una investigación penal, señalando que el caso constituye un delito ambiental.

Imágenes satelitales del NOAA muestran la extensión del área afectada, desde Tabasco hasta Tuxpan (Veracruz). Aunque el derrame no es visible directamente desde el espacio, los registros permiten dimensionar la magnitud del impacto. La mancha de crudo ha llegado a localidades como Tamiahua y Cazones, afectando zonas de alta riqueza ecológica y pesquera.

Salud pública, debido a la exposición de pobladores a hidrocarburos sin protección adecuada.

El desastre ambiental en el Golfo de México evidencia la fragilidad de los ecosistemas frente a la actividad petrolera y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta. La investigación penal anunciada por el gobierno será clave para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.