Egresó una investigadora de Chubut becada por Provincia

Brenda Martínez Caliari, beneficiada con el Programa de Apoyo Económico a Tesis y Proyectos Finales 2025, promovido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, defendió su trabajo con una calificación de 10. Sus resultados abren nuevas perspectivas en el desarrollo de alimentos con potencial para el control de la Diabetes tipo II.

La egresada Brenda Micaela Martínez Caliari aprobó con una calificación sobresaliente su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, este jueves 19 de marzo en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Con una calificación de 10, su investigación titulada “Actividad inhibitoria de alimentos obtenidos mediante fermentación controlada de brasicáceas y Undaria pinnatifida sobre enzimas relacionadas con la diabetes tipo II”, fue dirigida por la doctora Marisol Vallejo y codirigida por el licenciado Franco Matías Sosa, quien además es becario doctoral cofinanciado entre el Gobierno del Chubut y el CONICET.

Financiamiento provincial

La flamante graduada fue beneficiaria del Programa de Apoyo Económico a Tesis y Proyectos Finales 2025, a través del cual recibió una beca de 1.000.000 de pesos. Este financiamiento le permitió adquirir insumos de laboratorio para el cultivo bacteriano, realizar análisis especializados de secuenciación de ADN y participar en instancias de divulgación científica, incluyendo la presentación de resultados en un evento nacional realizado en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Alimentos funcionales de origen vegetal

El proyecto, desarrollado en el Laboratorio de Biotecnología Bacteriana, estuvo orientado al desarrollo de alimentos funcionales a partir de vegetales y algas, utilizando bacterias lácticas para llevar adelante fermentaciones controladas de repollo, akusai y alga undaria.

Los productos obtenidos fueron evaluados por su capacidad antioxidante y su potencial para inhibir enzimas clave en el metabolismo de los azúcares, vinculadas a la diabetes tipo II. Los resultados demostraron una inhibición significativa de estas enzimas, lo que sugiere un posible efecto beneficioso en el control de esta enfermedad, además de evidenciar una mejora en la actividad biológica de los compuestos obtenidos.

Este tipo de investigaciones resulta fundamental, ya que aporta alternativas naturales que podrían complementar tratamientos tradicionales y promueve el desarrollo de alimentos funcionales de origen vegetal, un campo aún incipiente en el país.

Recurso humano calificado

En este sentido, la articulación entre políticas públicas de financiamiento y el sistema científico-tecnológico permite fortalecer la formación de recursos humanos altamente capacitados y generar conocimiento con impacto social.

En línea con su trayectoria, Martínez Caliari fue recientemente seleccionada para una beca doctoral del CONICET, que dará inicio el 1 de abril de 2026 en el mismo laboratorio. Su próximo proyecto abordará el desarrollo de bebidas funcionales a partir de frutas de producción local fermentadas con bacterias ácido lácticas autóctonas, consolidando así una línea de investigación con fuerte potencial para el desarrollo regional y la innovación en alimentos saludables.