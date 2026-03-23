Clausuran un hogar de adultos mayores por condiciones insalubres

En la localidad de Trevelin, se solicitó la clausura preventiva de un hogar de ancianos tras detectarse graves problemas sanitarios.

Según informó el medio TrevelinOnLine, el defensor de los derechos de las personas mayores de Chubut, Daniel Silva, presentó un pedido formal ante la Fiscalía luego de constatar una infestación de chinches y condiciones insalubres en el establecimiento.

La intervención se realizó durante la tarde-noche del jueves, a partir de denuncias anónimas que incluían fotos y videos donde se evidenciaban deficiencias en las habitaciones y otros sectores del hogar.

De acuerdo con lo publicado por TrevelinOnLine, Silva se presentó en el lugar junto a personal de la Policía del Chubut para recabar información y dar intervención a las autoridades competentes.

En ese marco, se dio aviso a la Fiscalía, al hospital local y al intendente de la localidad, Héctor Ingram, con quien mantuvo una reunión durante la jornada del viernes.

A partir de esta situación, se esperaba la actuación de la Fiscalía y de organismos técnicos para avanzar en medidas concretas, entre ellas la posible reubicación de los adultos mayores alojados en el hogar.

Según detalló el defensor, la medida apunta a garantizar la seguridad y la dignidad de los residentes. En ese sentido, se plantea el traslado de los internos a casas de familiares o a instituciones estatales mientras se llevan adelante tareas de saneamiento.

Entre las acciones necesarias, se prevé la remoción de mobiliario, colchones y ropa de cama, además de una desinfección integral del edificio para erradicar la presencia de chinches y otros posibles patógenos.

Fuente: TrevelinOnLine