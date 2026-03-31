Aumentan las consultas de alojamiento para estas Pascuas

Según datos de la plataforma Airbnb, el interés por viajar durante Semana Santa 2026 muestra un crecimiento significativo entre los argentinos, impulsado por la consolidación de las escapadas de corta duración.

Desde la plataforma afirmaron que las búsquedas de alojamientos aumentaron más de un 80% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja una mayor intención de aprovechar el fin de semana largo tanto dentro del país como en el exterior.

En el plano local, los destinos más buscados vuelven a concentrarse en plazas consolidadas del turismo nacional. Buenos Aires encabeza la lista, impulsada por su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, especialmente valorada para escapadas urbanas. Le siguen San Carlos de Bariloche, Mar del Plata y Puerto Iguazú, que combinan naturaleza, actividades al aire libre y propuestas recreativas.

Turismo interno y externo

De esta manera, el crecimiento del turismo interno se destaca como una de las principales tendencias de la temporada. Las búsquedas de alojamientos dentro de Argentina registraron un incremento superior al 140% interanual, superando el ritmo de expansión de los viajes al exterior. Este comportamiento sugiere una preferencia por destinos de cercanía, en línea con la necesidad de optimizar tiempos y costos en un contexto económico desafiante.

En cuanto a los viajes internacionales, también se observa una suba sostenida, con un aumento superior al 70% en las búsquedas. Brasil se posiciona como uno de los destinos más elegidos, con ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Arraial do Cabo entre las más demandadas. A estos se suman destinos de mayor distancia como Miami, Madrid, Barcelona y Milán, lo que evidencia una diversidad de intereses entre quienes priorizan playas cercanas y quienes optan por experiencias urbanas y culturales.

Tipo de escapadas

El análisis del comportamiento de los viajeros muestra que las escapadas en pareja lideran las preferencias, concentrando cerca del 50% de las búsquedas. Los viajes en grupo representan alrededor del 30%, mientras que las opciones familiares alcanzan aproximadamente el 20%. Esta distribución confirma una tendencia hacia viajes más flexibles y de menor escala, en comparación con las vacaciones tradicionales.

En relación con el perfil de los usuarios, los millennials encabezan la planificación de viajes para este período, con cerca del 40% del total de búsquedas. Les siguen la Generación Z y la Generación X, ambas con participaciones cercanas al 30%, mientras que los segmentos de mayor edad muestran una presencia menor. Este dato refuerza el rol de las generaciones más jóvenes en la adopción de plataformas digitales para organizar viajes.

En paralelo al crecimiento de la demanda, la plataforma difundió una serie de recomendaciones para garantizar experiencias seguras. Entre ellas, se destaca que las reservas deben ser realizadas por personas mayores de 18 años y que el titular debe estar presente durante la estancia. Además, se recuerda que las reservas para terceros no están permitidas y que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones.

Asimismo, se refuerzan las políticas vinculadas a la convivencia, como la prohibición de fiestas no autorizadas. Para ello, la plataforma implementa herramientas basadas en aprendizaje automático que permiten detectar reservas con mayor riesgo potencial. También dispone de canales de asistencia disponibles las 24 horas para atender situaciones urgentes tanto de huéspedes como de anfitriones.

En este escenario, el crecimiento de la demanda para Semana Santa confirma la recuperación del turismo y la consolidación de nuevas formas de viajar, marcadas por la flexibilidad, la digitalización y la búsqueda de experiencias adaptadas a cada perfil de usuario.