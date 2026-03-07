Alertan que en Latinoamérica la comida saludable es un lujo



La región de América Latina y el Caribe registró una disminución constante en los niveles de subalimentación por cuarto año consecutivo, según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025. Aunque 6,2 millones de personas dejaron de pasar hambre desde 2020, el 29,9% de los adultos sufre obesidad y una dieta saludable cuesta más aquí que en cualquier otra parte del mundo.

En 2024, el 5,1% de la población regional padecía hambre, una reducción desde el 6,1% registrado en 2020. Esto significa que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en el período. Cuatro países (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) ya tienen una prevalencia de hambre inferior al 2,5%, mientras que Chile y México están cerca de alcanzar este umbral.

América del Sur lideró la mejora, con una prevalencia promedio del hambre del 3,8%, casi un punto porcentual menos que en 2022. En contraste, Mesoamérica se mantuvo estable en torno al 5%, y el Caribe registró un 17,5%, influenciado por la crítica situación en Haití, donde el 54,2% de la población sufre subalimentación.

Desigualdad de género, dietas sanas caras y obesidad

La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población en 2024, por debajo del 33,7% de 2020. Esta cifra está por debajo de la estimación mundial del 28%. Sin embargo, persiste una brecha de género significativa: las mujeres presentan una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor que los hombres.

Aunque el costo de una dieta saludable aumentó un 3,8% en 2024, ubicando a la región como la más cara del mundo, con un costo diario de 5,16 dólares, 15,4 millones de personas adicionales pudieron acceder a este tipo de alimentación respecto a 2021. No obstante, 181,9 millones de personas aún no pueden costearla.

El informe también alerta sobre el aumento de la obesidad: el 29,9% de los adultos en la región vive con esta condición, casi el doble del promedio mundial (15,8%). En niños menores de 5 años, el sobrepeso alcanzó el 8,8% en 2024, muy por encima de la meta global para 2030.

Llamado a la acción

Los representantes de las agencias de la ONU destacaron la necesidad de políticas integrales para abordar las desigualdades, mejorar el acceso a alimentos nutritivos y combatir el sobrepeso y la obesidad, especialmente en niños.

“No podemos hablar de progreso real mientras las brechas sigan dejando atrás a millones de personas, especialmente a las mujeres”, afirmó Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos.